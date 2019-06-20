КГД объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Комитет государственных доходов Армении объявил открытый и закрытый конкурсы на замещение вакантных должностей таможенной службы, а также управления по организации и мониторингу проверок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

С подробностями конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте КГД в подразделе “Вакансии” отдела КГД РА (http://www.petekamutner.am/as.aspx?itn=asVacancies), а также в соответствующих подразделах веб-сайтов налоговых и таможенных служб www.taxservice.am и www.customs.am