На проведение фестиваля, посвященного 80-летию Тиграна Мансуряна, выделено 50 млн драмов

Правительство приняло проект предоставления в первом полугодии 2019 года 50 млн драмов Министерству образования, науки, культуры и спорта РА в качестве гранта ГНКО Государственный симфонический оркестр Армении для проведения международного фестиваля, посвященного 80-летию Тиграна Мансуряна. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Как передает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что в международном фестивале, который состоится в первой половине сентября, примут участие солисты и музыканты, которые будут представлять искусство Мансуряна за рубежом, примет участие также и Государственный симфонический оркестр Армении. Он сообщил, что концерты пройдут в Степанакерте, Ереване и Гюмри.

“ Организационные работы уже ведутся на должном уровне, думаю, что фестиваль в этом году будет составной частью нашей культурной жизни, и любители музыки обязательно примут в нем активное участие”, - сказал он.