Парламент Армении обсуждает соглашение об углублении сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ

Государства-члены ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества будут способствовать дальнейшему развитию информационной безопасности, совершенствованию механизмов противодействия угрозам в информационной сфере и сотрудничеству. Как передает «Арменпресс», проект Закона “О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности” представил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

“Основными целями соглашения являются дальнейшее развитие информационной безопасности государств-членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества, совершенствование механизмов противодействия угрозам в информационной сфере, совместное противодействие незаконной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ, взаимное содействие развитию технологической базы обеспечения информационной безопасности сторон, сотрудничество в вопросах обеспечения международной информационной безопасности. Стороны осуществляют сотрудничество в сфере информационного обеспечения по следующим направлениям: разработка правовых основ сотрудничества, содействие совершенствованию международной правовой базы, формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности, совершенствование технологической основы обеспечения информационной безопасности, устранение компьютерных инцидентов и последствий, обмен информацией об угрозах информационной безопасности и их источниках обмен опытом и подготовка кадров”, - отметил Ванецян.

Соглашение было подписано 30 ноября 2017 года в Минске Россией, Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Таджикистаном.

Согласно заключению Министерства финансов, соглашение подлежит ратификации Национальным собранием, оно создаст дополнительные финансовые обязательства для Армении, в частности, возникнет необходимость дополнительных финансовых средств из госбюджета.