Убийство в Гюмри: полицейские обнаружили подозреваемого

В отдел Кумайри полиции города Гюмри 19 июня в 22: 30 поступило сообщение о том, что в одной из квартир 12-й линии улицы Гукасяна в Гюмри обнаружено тело женщины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что 71-летняя женщина была убита.

При внешнем осмотре тела в области головы были обнаружены многочисленные колото - резаные раны, рана левого предплечья и другие травмы. Полицейские Кумайри выяснили, что преступление совершил сын убитой. Уже в ночь на 20 июня криминальные следователи обнаружили 50-летнего подозреваемого прямо в Гюмри и подвергли его приводу в отделение полиции. Он был задержан. Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются.