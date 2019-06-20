МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными

Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными, решительно осуждает их, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Выражая решительный протест подобного рода агрессивным и провокационным действиям, предостерегаем от незаконного и агрессивного проникновения в воздушное пространство страны любого объекта или летательного средства, любого посягательства на территорию Ирана и нарушения границы", - сказал Мусави, отметив, что ответственность за последствия нарушения границ Ирана лежит на нарушителях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.