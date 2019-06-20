СМИ: длительное пользование смартфоном может привести к косоглазию

Длительное пользование смартфономи чревато развитием косоглазия. К такому выводу, как сообщила газета The Asahi Shimbun, пришли сразу несколько японских медицинских организаций, специализирующихся на лечении проблем со зрением.

Они провели опрос среди 370 офтальмологов и выяснили, что как минимум 40% из них в последнее время имели дело с пациентами, страдающими острым внутренним косоглазием. При этом большинство врачей отмечало, что одной из причин развития такого заболевания являются гаджеты, поскольку следование рекомендации отказаться от смартфонов давали положительные результаты. Специалисты указали на то, что ранее такое косоглазие встречалось крайне редко, но с развитием электронных технологий диагностирование таких случаи участилось,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным правительства Японии, более 30% старшеклассников в стране ежедневно проводят в интернете более 5 часов. И этот процент, как отмечают эксперты, неуклонно увеличивается в первую очередь благодаря смартфонам.