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СМИ: в метро Гонконга дикий кабан ранил женщину


Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые все чаще спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В последнее время эти животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером один из кабанов забежал на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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