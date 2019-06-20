Президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выходит в 17-й раз.

Более 1,5 млн обращений к президенту России зарегистрировано по состоянию на 10:00 мск четверга в преддверии программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", начало которой планируется в полдень. Инфографика с соответствующими данными продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-24".

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", в 2018 году общее число обращений россиян составило 2,7 млн, максимальное количество было зарегистрировано в 2015 году - 3,25 млн вопросов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.