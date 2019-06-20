Бесплатные звонки из любой точки мира: Америабанк и компания “Занги” начинают сотрудничество

При помощи мессенджера Zangi отныне клиенты смогут бесплатно звонить в Америабанк из любой точки мира, независимо от наличия мобильных операторов и роуминга, лишь имея доступ к интернету.

Как сообщает «Арменпресс», для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать мессенджер Zangi, активизировать услугу, позвонить по короткому номеру 4521 Америабанка и проследить шаги автоответчика. Клиент должен просто позвонить в контактный центр банка с номером 4521 или отправить сообщение на официальную страницу социальной сети Facebook.

Руководитель службы информационных технологий Америабанка Шаварш Восканян, представляя услугу, отметил, что они периодически улучшают и делают услуги, предоставляемые банком, более “клиентскими”.

“Думаю, что это нововведение в приложении для бесплатного звонка в Америабанк в период каникул позволит нашим клиентам за пределами Армении легко связаться с Контактным центром банка. Клиент быстро получит ответы на волнующие его вопросы или совершит сделки в рамках услуги телефонного банкинга”, - сказал Восканян.

Директор компании “Занги” Ваграм Мартиросян, в свою очередь, добавил, что для клиентов банка самое главное - безопасность данных.

“Мессенджер “Zangi” безопасен, поскольку мы используем несколько систем защиты последнего поколения. На серверах “Zangi” не хранятся истории сообщений”, - сказал Мартиросян.

По его словам, “Zangi” работает в условиях очень низкого доступа в интернет, в частности, в интернете 2G/EDGE или в загруженных сетях Wi-Fi. С интернетом 1 MB можно разговаривать до 7 минут.

Контактный центр банка доступен в режиме 24/7.