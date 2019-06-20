Парламент Армении утвердил отчет об исполнении госбюджета за прошедший год
Национальное Собрание РА одобрило проект решения НС “Об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета на 2018 год”. Как передает «Арменпресс», проект голосованием был утвержден на заседании 20 июня. За проголосовали 94 депутата, против – 17.
Голосованию предшествовали обсуждения, продолжавшиеся два дня на пленарных заседаниях НС. До этого обсуждения отчета об исполнении бюджета проводились на совместных заседаниях постоянных комиссий НС.
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