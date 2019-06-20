Marvel покажет полную версию «Мстителей»

В кинотеатрах покажут полную версию фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщает портал ComicBook.

В обновленную версию последней части супергеройской саги будут включены эпизоды, не показанные зрителям ранее. «Мы сделаем это», — подтвердил информацию президент Marvel Studios Кевин Файги. «Не знаю, было об этом [выходе новой версии фильма] объявлено официально, но это произойдет на следующей неделе», — пояснил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в июне были названы имена победителей 28-й ежегодной премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards. Картина «Мстители: финал» была признана лучшим фильмом 2019 года.