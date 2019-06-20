Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Арама Григоряна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Узбекистане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Арама Григоряна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Узбекистан (резиденция в Ереване)”,- говорится в указе президента Армении.
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