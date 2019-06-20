В бюджетном плане 2018 год для Армении был беспрецедентным: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2018 год в бюджетном плане считает беспрецедентным годом за всю мировую историю. Как сообщает «Арменпресс», в заключительном выступлении в Национальном собрании в ходе обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2018 год премьер-министр РА подчеркнул, что очень сомневается в том, что в какой-либо другой стране произошло то, что произошло в Армении.

“ А что произошло?: В течение 2018 года в Армении состоялись президентские выборы, 5 выборов премьер-министра, внеочередные выборы в Национальное собрание, внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана, внеочередные выборы в нескольких городах, и, в конце концов, произошла бархатная революция. И что мы имеем по итогам этого года в макроэкономическом плане. По итогам этого года мы имеем 5,2% экономического роста в том случае, когда правительство, принявшее проект бюджета, поставило в бюджет прогноз экономического роста в 4,5%. Правительство за 2018 год не имеет каких-либо невыполненных обязательств. Макроэкономическая стабильность сохранилась полноценно, и в этом плане, мы можем сказать, что правительство выполнило свою работу блестяще, поскольку в контексте всех этих политических потрясений полноценно обеспечило нормальную жизнь Армении. В то же время произошел глобальный переход от полупрезидентского правления к парламентскому. В этом плане работу правительства иначе, чем блестяще, просто невозможно оценить”, - сказал премьер-министр.

“За первый квартал этого года у нас есть 7,1% экономического роста, что является самым высоким показателем на территории Евразийского экономического союза. В апреле мы имеем рост показателя экономической активности в 9,2%, доходная часть госбюджета перевыполнится как минимум на 62 млрд драмов. Если считать, что правительство в 2018 году было как минимум в режиме кризисного управления, эта проблема была решена с исключительным успехом. Я очень сомневаюсь, что в мире есть какая-либо страна, где произошла бы революция, и макроэкономическая стабильность сохранилась бы, и экономика не вступила бы в рецессию, как минимум, на длительный срок”, - отметил премьер-министр.