Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию "Европейская солидарность" политическим спецназом, защищающим державу, пообещал бороться с "реваншем пророссийских сил" и заявил, что его партия лучше всех знает дорогу в ЕС и НАТО. Об этом он написал в среду вечером на своей личной странице в Twitter.

"Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности, - заявил Порошенко. - "Европейская солидарность" - политический спецназ, способный защитить наше государство"! "Наша команда, "Европейская солидарность", доказала конкретными делами, лучше других знает дорогу в ЕС и НАТО", - написал Порошенко. Он сравнил свою партию с GPS-навигатором, "который верно покажет дорогу и не даст сбиться с правильного пути", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.