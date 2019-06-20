На прибрежной территории Севана государство выявило 770 га территории, подлежащей очистке

Министерство охраны природы РА в прошлом году изучило и выявило 770 га территории, подлежащей очистке на прибрежных территориях Севана. По этому вопросу министерство сразу же обратилось в правительство. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения отчета об исполнении госбюджета на 2018 год сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“Мы диагностировали реальный объем подлежащих очистке территорий. У нас есть территории площадью 770 га, тщательно изученная и выявленная дронами и другими современными технологическими решениями, с изображениями из космоса. Мы сразу же обратились в правительство”, - сказал Григорян.

Он выразил надежду, что работы будут осуществлены в течение ближайших 3 лет, несмотря на то, что ранее эти работы были запланированы на 6 - 7 лет.

Министр также сообщил, что в 2018 году уже был подписан договор об очистке прибрежных территорий Севана. Однако, согласно исследованиям, выяснилось, что есть совпадения с работами, которые уже должны были быть выполнены и за которые государство ранее уже заплатило. По взаимному согласию решили не оплачивать вновь. Только после этого были выявлены реальные территории, подлежащие очистке.