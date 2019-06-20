Коньяк, которым мы очень скоро будем гордиться

Вслед за более чем 11 летней активной деятельностью на местном и заграничных рынках, компания “Армения Вайн” вскоре выступит с новым коньяком. Ансамбль традиций и международного выдающегося опыта в новом коньяке компании “Армения Вайн”!

История “Армения Вайн” началась с первого виноградника, посаженного в 2006 году в регионе Армавир и продолжилась в ином виноградарческом регионе Армении- в Арагацотне, где и была построена винодельня. Очень немногим известно, что на протяжении десяти лет кроме виноделия компания также делает больной вклад в сферу производства коньяка. Оставаясь верной своим потребителям, лишь спустя 10 лет компания покажет на рынке 3-х , 5-ти и 7-ми летный коньяк, который выдерживался более десяти лет в глубоких погребах. Именно по этому поводу в Армению прилетели представители известной, ведущей французской марктинговой, дизайнерской компании “Appartment 103”, которые займутся брендингом нового товарного знака. Агентство работает с такими известными компаниями, как Hennessy, Moët & Chandon, Karlsberg Group, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent и Lancôme.

Проведя в Армении два дня, специалисты смогли познакомиться с проиводством армянского коньяка, секратами выдержки, богатым достоянием виноделия, историей компании и правилами дегустации. “Соединяя воедино современные технологии, опыт ведущих специалистов и особенность Армянского терруара (географические особенности и климат), компания “Армения Вайн” удивит “новым почерком” всю сферу армянского коньячного производства»,- отметил консультант Армения Вайн Оливье Шапт. На глубине 6.5 метров в погребе мастера компании виртуозно объединяют особенности армянского терруара с тонкостью стиля ароматики французского коньяка.

Таким образом, в ближайшем будущем, благодаря ежедневной скрупулезной работе компании “Армения Вайн”, в Армении, а также в множестве других стран будет представлена новая торговая марка коньяка, который очередной раз докажет миру, что Армения является самой выдающейся страной-производителем коньяка. Очень скоро мы с вами вместе сможем гордиться коньяками компании “Армения Вайн”.

Все еще впереди!