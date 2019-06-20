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В Казахстане упал самолет Ан-2


Самолет АН-2 упал в Казахстане, погиб пилот, два человека пострадали, сообщил журналистам в четверг официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"Двадцатого июня примерно в 10.00 (07.00 мск) в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу", - сообщил Нурахметов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил, что причина инцидента устанавливается.

 

 




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