Общественный совет обсудит стратегические вопросы, касающиеся настоящего и будущего Армении

19 июня состоялось заседание Малого совета Общественного совета. Перед тем, как перейти к вопросам повестки дня, председательствующий на заседании Вазген Манукян предложил членам Совета в течение июля организовать обсуждения вокруг нынешней ситуации в Армении, будущих программ, перспектив и видения.

Как сообщили «Арменпресс» в Общественном совете, Вазген Манукян сообщил, что с проживающим в России армянским бизнесменом Рубеном Варданяном достигнута договоренность в начале июля в Общественном совете совместно обсудить книгу “Часть дороги”, соавтором которой является он сам. В ней представлены интересные анализы и вопросы о прошлом, настоящем и будущем Армении, армянского народа. Цель книги - инициировать в армянском обществе широкое обсуждение будущего страны и нации, сформировать видение, особенно сегодня, в 21-м веке, когда весь и мир и армянский народ стоят перед чертой коренного выбора.

Манукян также предложил обратиться к премьер-министру Николу Пашиняну для встречи и обсуждения с Советом общих вопросов, касающихся настоящего и будущего Армении, в том числе и обнародования “100 фактов о новой Армении”, представленных в результате подведения итогов 1 года работы премьер-министра.

Оба предложения члены совета приняли.

Параллельно со стратегическими и перспективными вопросами Общественный совет в течение июля обсудит также и текущие вопросы. В частности, с целью решения проблем, связанных с нынешним периодом сельского хозяйства, будет создана рабочая группа, в состав которой войдут как члены ОС, связанные с сельским хозяйством, так и специалисты, не из состава совета.

Также было предложено назначить встречу с главным комиссаром по делам диаспоры, в которой примут участие представители комиссии Общественного совета по вопросам религии, диаспоры и международной интеграции, а также диаспоры вовлеченной в Совет.

Затем Общественный совет перешел к вопросам, предусмотренным повесткой дня, подводя итоги обсуждений комиссий ОС с государственными структурами, которые касаются среднесрочных расходных программ государственных структур на 2020 - 2022 годы и проектов заявок на бюджетное финансирование. Напомним, что по предложению Общественного совета премьер-министр Никол Пашинян поручил государственным органам совместно с комиссиями ОС проводить рабочие обсуждения с целью составления программ для включения в бюджетные заявки.

С 11 по 18 июня представители Общественного совета активно участвовали в десятках обсуждений в различных государственных структурах: министерствах, Генеральной прокуратуре, Полиции РА, Государственной контрольной службе, Госкомитете кадастра, общественной телерадиокомпании и др., совместно обсуждали бюджетные заявки и включаемые в них программы. Члены ОС работу с государственными органами, в целом, оценили как конструктивную.

Следующий вопрос повестки касался проекта устава общественного совета, который был разработан совместно с рабочей группой ОС и Министерством юстиции РА.

Некоторые члены Совета представили замечания и предложения по проекту. Основные акценты касались вопроса о том, что устав должен быть более гибким и динамичным. Было подчеркнуто, что для деятельности комиссий Совета нецелесообразно установление строгих правил, поскольку деятельность совета на общественных началах, в комиссии вовлечены сотни граждан из разных мест Армении, и для их деятельности желателен более свободный и непринужденный формат.

В то же время было отмечено, что некоторые положения и понятия, предусмотренные уставом, нуждаются в уточнении и разъяснении, чтобы результат деятельности совета был более видимым.

Председатели комиссий Общественного совета представили также и письменную справку о проделанной работе и предстоящих планах.