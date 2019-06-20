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Стало известно время заседания правительства Армении 20 июня


Очередное заседание Правительства Республики Армения состоится 20 июня в 14: 00.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Ранее из управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА сообщили, что время начала очередного заседания правительства РА, намеченного на 20 июня, изменится.




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