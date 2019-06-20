Премьер-министр РА представил аппарату Министерства юстиции новоназначенного министра

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату Министерства юстиции РА новоназначенного министра Рустама Бадасяна. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян, приветствуя членов аппарата, отметил, что знает Рустама Бадасяна как интеллектуального, одаренного волевыми качествами, добросовестного человека, который обладает и высокими профессиональными способностями.

“В течение последнего года господин Бадасян работал заместителем председателя КГД и за это время показал себя с лучших сторон, проявляя высокие организационные способности. Я считаю очень важным, что на этом решающем этапе господин Бадасян должен руководить реформами системы правосудия. Вы знаете, нет никакого секрета, в этом контексте мы находимся на переломном этапе, и правительство, политическое большинство имеет желание иметь в Армении независимую судебную власть. В этом плане очень важно, чтобы министр юстиции полноценно владел ситуацией и эффективными шагами осуществлял те политические мессиджи, которые направляет правительство” - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении поблагодарил бывшего министра юстиции Артака Зейналяна за проделанную им работу. Он отметил, что Артак Зейналян не в Армении, и в этом причина того, что он не присутствует на этой встрече. Никол Пашинян уверен, что потенциал и опыт Артака Зейналяна еще послужат делу государственного строительства Армении.

“Для меня очень важно, чтобы в министерстве была позитивная рабочая атмосфера, я уверен, что господин Бадасян в состоянии создать подобную атмосферу, мотивировать систему Министерства юстиции к позитивной, креативной, инновационной работе. Желаю Вам и сотрудникам министерства успехов”, - сказал Никол Пашинян.

Рустам Бадасян поблагодарил за доверие.

“После такого профессионала, как Артак Зейналян, ожидается довольно сложная работа, я уверен, что вместе с профессиональным персоналом мы сможем оправдать Ваши ожидания. На данном этапе существенны все стратегические мероприятия, в частности, антикоррупционная программа, которая находится в обращении и обсуждается. Она составлена так, чтобы общественность имела четкие ожидания от каждого действия, были бы четкие сроки и ожидаемые результаты. Все наши стратегические документы отныне мы будем составлять так, чтобы было ясно, что и когда будет готово, какие у нас проблемы в сфере и как мы представляем их решение”, - сказал он.

Президент Армении Армен Саркисян 19 июня подписал указ о назначении Рустама Бадасяна министром юстиции.

До назначения министром юстиции РА Бадасян занимал должность заместителя председателя КГД РА. Рустам Бадасян родился в Ереване 27 января 1991 года. В 2011 году Рустам Бадасян окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра. В 2013 году окончил юридический факультет Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра. В 2015 году окончил адвокатскую школу РА и получил лицензию на адвокатскую деятельность.