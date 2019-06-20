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В Неваде сошел с рельс поезд с взрывоопасными веществами


Не менее 19 вагонов поезда, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в штате Невада, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини.Локомотив состава, по его словам, не попал в аварию, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что никто не пострадал, сейчас производится обеззараживание контактировавших с потенциально опасными веществами. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми.

Причина аварии устанавливается.

Как сообщает Fox News, в Неваду поездами отправляют устаревшее оружие, а также материалы для его производства.

 




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