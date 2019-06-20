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В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника


Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в четверг сообщил в Twitter телеканал PressTV.

По его данным, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был сбит в провинции Хормозган на юге Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Никаких других подробностей в сообщении PressTV не приводится.




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