Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News.

Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава британского МИД Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Саджид Джавид (38 голосов). Министр международного развития Рори Стюарт (27 голосов) выбывает из числа кандидатов, так как набрал меньше всего голосов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется двое кандидатов. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.