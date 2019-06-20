Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание

В НС Армении продолжается очередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания 20 июня включен ряд вопросов.

Депутаты и члены правительства продолжат выступления по отчету об исполнении государственного бюджета на 2018 год.

В повестке дня также обсуждение во втором чтении пакета изменений Налогового кодекса.