“Айастани Анрапетутюн”: Министр здравоохранения Армении резок в вопросах, касающихся здоровья граждан

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян приоритетными в этой сфере считает три задачи: “Наши основные три направления - развитие профилактической медицины, внедрение медицинского страхования и реализация программы контроля рака. Что касается новостей и реформ, то хочу выделить программу острого ишемического инсульта, благодаря которой уже спасены около 150 жизней, вертолет санитарной авиации, который уже спас 27 жизней, а также наши шаги по борьбе с курением”, - сказал министр здравоохранения в интервью газете.

Говоря о своем иногда резком стиле действий, он отметил: “Я часто не становлюсь жертвой навязанной дипломатии и задаю резкие вопросы, особенно когда это касается здоровья наших граждан, поскольку любая спасенная жизнь для меня очень важна”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.