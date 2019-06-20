Юные борцы греко-римского стиля на чемпионате Европы завоевали 4 медали

Юношеская сборная Армении по греко-римской борьбе на проходящем в итальянском городе Фаенца чемпионате Европы завершила выступление с 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил НОК Армении. Виген Назарян (80 кг) стал серебряным призером, а Гомерос Аракелян (45 кг), Карапет Манвелян (48 кг) и Армен Арутюнян (51 кг) завоевали бронзовые медали.

В составе сборной Армении на юношеском чемпионате Европы выступали также и Варужан Антонян (55 кг), Ашот Хачатрян (60 кг), Арман Хачикян (65 кг), Лева Хачатрян (71 кг), Размик Махлумян (92 кг) и Размик Курдян (110 кг).