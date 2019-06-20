Цены на цветные металлы - 19-06-19

ЛОНДОН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.77% и составила 1776.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.75% и составила 5920.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.32% и составила 1898.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.53% и составила 11955.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.40% и составила 18950.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.22% и составила 2481.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.40% и составила 27183.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.