Время проведения очередного заседания правительства Армении изменится
Время проведения очередного заседания правительства Армении, назначенного на 20 июня, изменится. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
«Мы дополнительно сообщим о времени проведения заседания правительства», - говорится в сообщении.
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