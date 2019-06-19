Время проведения очередного заседания правительства Армении изменится

Время проведения очередного заседания правительства Армении, назначенного на 20 июня, изменится. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«Мы дополнительно сообщим о времени проведения заседания правительства», - говорится в сообщении.