Глава МИД Армении встретился с и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером

В рамках рабочего визита в Вашингтон министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 19 июня встретился с и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Во встрече приняли участие помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кенн, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер и посол Армении в США Варужан Нерсесян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-американского партнерства, и подчеркнули обоюдную готовность расширять и обогащать многоплановую повестку дня сотрудничества.

Коснувшись состоявшегося в мае этого года первого заседания армяно-американского стратегического диалога, министр иностранных дел Армении приветствовал такого формата и подтвердил приверженность армянской стороны выполнению обязательств. По словам министра, армяно-американский стратегический диалог, который включает в себя многие сферы сотрудничества, включая научную, образовательную, энергетическую, торговую, экономическую, наукоемкую и инновационную, туристическую и другие сферы, также способствует реализации программы реформ в Армении, включая реализацию целевых программ.

Министр Мнацаканян представил собеседнику широкую повестку реформ правительства Армении, подчеркнув в качестве приоритета реформу судебной системы и полиции. В этом контексте министр Мнацаканян особо подчеркнул необходимость координации и поддержки со стороны различных международных партнеров для обеспечения стабильности и эффективности реформ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов.