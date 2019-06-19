Не бывает ни одних переговоров, в ходе которых не поднимается вопрос о возвращении Арцаха за стол переговоров: Пашинян

Армянская сторона ведет переговоры в рамках принципов, провозглашенных на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Степанакерте. Не бывает ни одних переговоров, в ходе которых не поднимается вопрос о возвращении Арцаха за стол переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата от «Процветающей Армении» Армана Абовяна.

Арман Абовян поинтересовался, на каком этапе находятся переговоры о возвращении Арцаха за стол переговоров.

«Министр иностранных дел находится в США и должен встретиться с министром иностранных дел Азербайджана. Будут подняты все вопросы, которые препятствуют дальнейшим переговорам. Нет ни одной встречи, во время которой не обсуждается вопрос о возвращении Арцаха за стол переговоров. Мы ведем переговоры в рамках принципов, провозглашенных на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Степанакерте 12 марта. Т.е. не бывает переговоров, которые не проходят в этих рамках. Следовательно, этот вопрос обсуждается на всех встречах», - сказал он.

Он заверил, что Армения и Арцах могут защитить себя, свои интересы как на дипломатической платформе, так и на передовой линии, в случае необходимости. Пашинян отметил, что за это время мы доказали и будем доказывать это.

По словам Пашиняна, Вооруженные силы Армении вступили в стадию нормального развития. В представленных 100 фактах также можно увидеть, какие действия предпринимаются в сфере строительства армии. Он посчитал важной политическую поддержку парламента.