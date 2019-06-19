Армения и Арцах не хотят войны, но угрозой войны никто не может напугать нас: Пашинян

Азербайджан пытается вывести переговоры по урегулированию карабахской проблемы с конструктивного русла. Армения и Арцах не хотят войны, но угрозой войны никто не может напугать Республику Арцах и Республику Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата от фракции «Просвещенная Армения» Армана Бабаджаняна.

Бабаджанян напомнил, что завтра в США ожидается встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. «Несмотря на недавнюю оптимистическую атмосферу, которая исходила главным образом от Вас, возникла напряженность вдоль границы, и у нас было две жертвы. В этом смысле я хочу услышать Ваши мысли об урегулировании», - спросил депутат и поинтересовался, как премьер-министр оценивает свои дипломатические усилия.

Пашинян отметил, что не помнит, чтобы он говорил об оптимистическом настроении по урегулированию арцахской проблемы.

«Напротив, я всегда говорил, что мы не должны забывать, что война не окончена, и она может вспыхнуть в любой момент, и обострение ситуации может произойти в любой момент. Для меня очевидно, что Азербайджан просто хочет использовать тот же инструмент, который использовал много лет, то есть попытаться вывести переговоры по урегулированию карабахской проблемы с конструктивного русла. Азербайджан давно использует этот инструмент, и Армения должна противостоять этому инструменту и повысить готовность Вооруженных сил. Для нас очевидна позиция, что Республика Армения и Республика Арцах не хотят войны, но угрозой войны никто не может напугать Республику Арцах и Республику Армения. Это очень важная констатация», - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что между армянской стороной и азербайджанской стороной велись дискуссии о том, кто и как нарушил режим прекращения огня, и у армянской стороны также есть факты в связи с этим. По мнению Пашиняна, эта дискуссия действительно приводит к вопросу о необходимости механизма расследования нарушений прекращения огня.

Коснувшись вопроса о дипломатических усилиях, Пашинян сказал, что карабахская проблема - это проблема, которую следует рассматривать в более широком контексте, отдельное рассмотрение и маленькие масштабы всегда будут приводить к неверным выводам. «В этом смысле Армения продолжает свои дипломатические усилия в переговорном процессе в рамках принципов, провозглашенных 12 марта в Степанакерте. В целом наши дипломатические усилия в последние годы были очень эффективными в некоторых направлениях и принесли конкретные результаты», - сказал премьер-министр, не сказав о конкретных результатах.

Он подчеркнул, что армянская дипломатия становится все более эффективной.