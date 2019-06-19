В Конде начался пожар в двух вагонах около церкви Святого Ованеса. Один из вагонов имела территорию в 15 квадратных метров, а другой - 30 квадратных метров.

На место происшествия прибыла пожарная бригада МЧС.

Как сообщает корр. Арменпресс, на место происшествия прибыл также член партии «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян.

«Внутри не было людей, были предметы домашнего обихода и одежда людей, которые выполняли строительные работы. Также сгорел газон площадью 300 квадратных метров и мусор», - сообщили в пресс-службе МЧС, добавив, что причина пожара до сих пор неизвестна.