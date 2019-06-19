Никол Пашинянне считает целесообразным передачу органа при премьер-министре в управление оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает целесообразным передавать орган при премьер-министре оппозиции —по предложению оппозиции.

Как передает Арменпресс, Пашинян выразил такое мнение в ходе заседания Национального Собрания в режиме «вопросы правительству», отвечая на вопрос депутата от фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна.

Сергей Багратян напомнил, что Никол Пашинянгодами боролся за то, чтобы сбалансировать рычаги власти.

«Вы настаивали на том, чтобы правительство передало контрольные функции оппозиции. Готовы ли вы осуществить результаты этой борьбы и, в частности, передать руководство Службой государственного контроля и Счетной палатой оппозиции и реализовать важнейшую миссию, направленную на становление государственности?», - спросил депутат.

Пашинян отметил, что он не помнит, чтобы когда-либо говорил в парламенте, что необходимо рычаги контроля дать оппозиции. Он отметил также, что в свое время, будучи еще в оппозиции, он считал, что оппозиция обладает всеми рычагами контроля и поэтому не нуждается в каком-либо статусе.

«После нашего предыдущего заседания в режиме «вопросы правительству» я обещал, что оппозиции будут выделены места в КЗЭК и КРОУ, и я представлю кандидата от оппозиции. После этого ППА отказалась выдвигать кандидата, мотивируя это тем, что они имели в виду не рядовых членов, а глав комиссий. Посмотрите, как странно звучит: передать управление КЗЭК оппозиции. А что вы думаете об институте советника и помощника премьер-министра? Может, стоит обсудить идею, что все помощники премьер-министра были представителямиоппозиции, внепарламентских сил?» - сказал Пашинян.

Он отметил, что Багратян хочет передать Счетную палату оппозиции, в то время как закон требует, чтобы Палата была независимым органом и что эта философия сама по себе предполагает независимость. Так принято на международном уровне. Премьер-министр отметил, что в смысле сбалансированности в РА действует механизм свободных выборов, и у оппозиции есть возможность взять столько рычагов, сколько люди считают возможным передать ей. По мнению Пашиняна, этот механизм полностью работает в Армении. И с использованием этого механизма у оппозиции есть возможность иметь рычаги и баланс на всех выборах, в том числе ОМС.

«Зададим другой вопрос: осуществляет ли парламент полностью свой парламентский контроль в новой парламентскойсистеме, когда требует другие исполнительные рычаги? Сегодня парламент не до конца понимает, насколько сильными контрольными рычагами обладает», - сказал он и добавил, что у парламента есть необходимые контрольные рычаги, а в целом любую хорошую кандидатуру посчитал достойной обсуждения.