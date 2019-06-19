Айк Марутян посетит Санкт-Петербург с официальным визитом

Делегация Еревана во главе с мэром АйкомМарутяном отправляется в Санкт-Петербург.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

«Это первый официальный визит мэра за пределы страны. Ворамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге столица будет представлена культурными мероприятиями. Планируются встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, другими официальными лицами, а также представителями местной армянской общины», - написал Карапетян.