Предстоящие на 20 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 20 июня, Национальное собрание продолжит работу. В повестке дня - ряд вопросов, в том числе и пакет изменений в Налоговом кодексе.

В Национальном собрании состоится пресс-конференция членов парламентской группы дружбы Армения – Монголия. Будут представлены результаты визита в Улан-Батор.

Внеочередные выборы членов Совета старейшин общины Арташата Араратской области состоятся 29 сентября. Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания правительства Армении. Напомним, что некоторые члены Совета старейшин общины Арташат подали заявления об отставке.

20 июня - Международный день беженцев. По случаю дня с журналистами встретится начальник миграционной службы РА Армен Казарян. Он представит итоговый отчет о деятельности за один год.

В Армянском институте туризма будет отмечаться 50-летие деятельности Российской международной академии туризма. На мероприятии будут присутствовать представители ведомств сферы туризма.

В Армении возросла опасность возникновения пожаров на лесных и прилегающих территориях. Преподаватель государственной академии кризисного управления МЧС, эксперт МЧС Сергей Айрапетян на пресс-конференции расскажет о пожароопасных ситуациях и превентивных мерах.

В рамках 650-летия армянской общины Польши в Армении и Польше запланирован ряд мероприятий: фестиваль искусств, презентация книги, выставка “Армения моя любовь” и др. На встрече с журналистами лауреат премии Президента Польши, член городского совета Гданьска, председатель армянской общины, художник Гагик Парсамян представит все подробности.

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