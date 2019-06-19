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Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире


Владелец холдинга и Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире сообщает Bloomberg.

Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее этого звания удостаивались основатель Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 119 и 106 миллиардов долларов соответственно.

Отмечается, что с начала года активы Арно выросли на 43 процента из-за роста акций LVMH.

По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.

 

 




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