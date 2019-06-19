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Иран в июле начнет второй этап свертывания обязательств по ядерной сделке


Тегеран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но останется в рамках документа. Об этом винтервью ТАСС заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств в СВПД. При этом мы все делаем в рамках соглашения и не выйдем из него. Все предпринимаемые нами действия идут в рамках документа - пунктов 26 и 36, - и мы на этом настаиваем", - подчеркнул собеседник агентства.

 

 




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