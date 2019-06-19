Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

КГД предотвратил контрабандный ввоз медикаментов с турецкой маркировкой


Сотрудники управлений  по внутренней  безопасности и борьбы  с  контрабандой  КГД  в  результате  совместных оперативно-разведывательных действий  19 июня  в  а/п «Звартноц» предотвратили контрабандный  ввоз большого объема  медикаментов с турецкой  маркировкой из Грузии. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    КГД   РА, гражданин заявил, что медикаменты приобретены в Турции, а территория  Грузии послужила  транзитным путем.

КГД призывает граждан  Армении: при покупке  медикаментов обращать внимание  на соответствующую наклейку  с уведомлением КГД и наличие маркировки на  армянском языке.




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