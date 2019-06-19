КГД предотвратил контрабандный ввоз медикаментов с турецкой маркировкой

Сотрудники управлений по внутренней безопасности и борьбы с контрабандой КГД в результате совместных оперативно-разведывательных действий 19 июня в а/п «Звартноц» предотвратили контрабандный ввоз большого объема медикаментов с турецкой маркировкой из Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, гражданин заявил, что медикаменты приобретены в Турции, а территория Грузии послужила транзитным путем.

КГД призывает граждан Армении: при покупке медикаментов обращать внимание на соответствующую наклейку с уведомлением КГД и наличие маркировки на армянском языке.