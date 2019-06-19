Стартовало проектирование таможенного пункта широкого функционирования в Гюмри — премьер-министр РА

В Гюмри будет построен крупный таможенный пункт широкого функционирования, процесс проектирования которого уже начался.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе вопросов членам правительства сказал премьер-министр Никол Пашинян, в ответ на вопрос депутата Мане Тандилян (фракция «Просвещенная Армения»).

Тандилян напомнила, что Никол ПашиняннаереванскомАвтоКПП поручил перенести КП в Гюмри. Депутат поинтересовалась, есть ли уже утвержденный план действий и окончательные сроки.

Пашинян сказал, чтолюбое поручение и любая идея требую времени для претворения в жизнь.

"Вчера мы обсуждали в правительстве стратегию КГД, и в этих рамках - идею открытия центров внешнеэкономической деятельности. Гюмри были выбрана конкретная территория для этого. И по всей видимости, там будет таможенныйпункт с расширенной функцией, который мы называем центром внешнеэкономической деятельности», - сказал премьер-министр.

По его словам, с этой же стратегией планируется, помимо Гюмри, открыть такой центри в Сисиане. Идея в том, что они будут расположены параллельно коридору север-юг. И этот процесс уже начался. Как заверил Пашинян, все будет сделано в возможно краткие сроки.

«Не простоКПП перенесут, а будет осуществлено огромное строительство. Надеюсь, мы не перенесем в Гюмри и то состояние, какое мы имеем на КПП Норагавит. Иными словами, должны быть сделаны серьезные инвестиции, а процесс проектирования уже начался", - сказал он.

Мане Тандилянотметила, что хотелось бы услышать конкретные даты. Пашинянответил, что в стратегии есть перечень конкретных мер, и вчера на обсуждении поступило предложение указать конкретный срок каждого мероприятия. И когда они будут объявлены, программа будет принятаоткрыто на заседании правительства. Премьер-министр призвал не создавать среду, когда политические силы,правительство боялись озвучивания идей, поручений - чтобы людям не казалось, что они должны быть выполнены на следующий же день.