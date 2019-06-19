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Стартовало проектирование таможенного пункта широкого функционирования в Гюмри — премьер-министр РА


В Гюмри будет построен крупный таможенный пункт широкого функционирования, процесс проектирования которого уже начался.

Как  передает Арменпресс, об этом в  ходе  вопросов  членам правительства сказал премьер-министр Никол Пашинян, в ответ на вопрос депутата Мане  Тандилян (фракция  «Просвещенная Армения»).

Тандилян напомнила, что   Никол ПашиняннаереванскомАвтоКПП поручил перенести КП в  Гюмри. Депутат поинтересовалась, есть ли уже  утвержденный план действий и окончательные сроки.

Пашинян сказал, чтолюбое поручение и любая  идея требую времени для  претворения  в  жизнь. 

"Вчера мы обсуждали в правительстве стратегию КГД,  и в этих рамках - идею открытия центров внешнеэкономической деятельности. Гюмри были выбрана конкретная территория для  этого. И по всей видимости, там будет таможенныйпункт с расширенной функцией, который мы называем центром внешнеэкономической деятельности», - сказал премьер-министр.

По его словам, с этой  же стратегией планируется, помимо Гюмри, открыть такой центри в Сисиане. Идея в том, что они будут расположены  параллельно коридору север-юг. И этот процесс уже  начался. Как заверил Пашинян,  все  будет сделано в  возможно краткие  сроки. 

«Не простоКПП перенесут, а  будет осуществлено  огромное строительство. Надеюсь, мы  не перенесем в Гюмри  и то состояние, какое  мы  имеем на КПП Норагавит.  Иными словами, должны быть сделаны серьезные инвестиции, а процесс проектирования уже начался", - сказал он.

Мане Тандилянотметила, что хотелось бы  услышать конкретные даты. Пашинянответил, что  в стратегии есть перечень конкретных мер, и вчера на обсуждении поступило предложение указать конкретный  срок  каждого мероприятия. И когда они будут объявлены, программа будет принятаоткрыто на заседании правительства. Премьер-министр призвал не  создавать среду, когда политические силы,правительство боялись озвучивания идей, поручений - чтобы  людям не казалось, что  они должны  быть выполнены  на  следующий  же  день.

 

 




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