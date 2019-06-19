Кандидаты в британские премьеры ведут переговоры об объединении сил

Команды кандидатов на посты лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра страны Рори Стюарта и Майкла Гоува начали переговоры об объединении сил для противостояния фавориту избирательной кампании Борису Джонсону. Об этом сообщил в среду в интервью Би-би-си сам Стюарт.

"Мы ведем переговоры об объединении сил, потому что ясно, что Борис выходит в последний тур. И теперь возникает вопрос, кто именно обладает наилучшими возможностями, чтобы сидеть на сцене и говорить с Джонсоном, и у кого есть видение Британии, которое может вдохновить людей и привлечь молодых людей в политику", - сказал кандидат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стюарт, занимающий в нынешнем правительстве должность министра по вопросам международного развития, является единственным из кандидатов в премьеры, который выражает открытую поддержку тому соглашению по условиям Brexit, которое уходящий премьер-министр Тереза Мэй подписала в прошлом году с властями ЕС и которое затем трижды отверг британский парламент.