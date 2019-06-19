Экс-министр по Brexit поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, выбывший накануне из гонки за пост лидера тори и премьера, объявил в среду, что поддерживает кандидатуру бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона.

По мнению Рааба, выступающего за Brexit даже в самом "жестком" его варианте, единственный кандидат, способный вывести Великобританию из ЕС к 31 октября – это Джонсон. "Единственный, кто теперь сделает это – Борис Джонсон, и я буду поддерживать его, чтобы он стал нашим следующим премьер-министром", - заявил Рааб газете Evening Standard,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Джонсона поддержала выбывшая из борьбы после первого тура голосования фракции консерваторов экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и добровольно отказавшийся от дальнейшей борьбы министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Джонсон является безоговорочным лидером гонки за премьерское кресло.