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За церковью Св. Ованеса в Конде горят два домика


За церковью Св. Ованеса в ереванском квартале Конд горят два металлических домика. Как передает корреспондент Арменпресс места происшествия, прибыл один боевой расчет МЧС Армении. Послеполучениясигналаспасателиприбылинаместопроисшествия.

“Пока работает один боевой расчет. Но уже чувствуется необходимость в водовозе, и он уже на пути”, - отметил водитель третьего пожарно-спасательного отряда СС МЧС, сержант Геворг Григорян.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, к тушению пожара присоединился и второй боевой расчет.




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