За церковью Св. Ованеса в Конде горят два домика

За церковью Св. Ованеса в ереванском квартале Конд горят два металлических домика. Как передает корреспондент Арменпресс места происшествия, прибыл один боевой расчет МЧС Армении. Послеполучениясигналаспасателиприбылинаместопроисшествия.

“Пока работает один боевой расчет. Но уже чувствуется необходимость в водовозе, и он уже на пути”, - отметил водитель третьего пожарно-спасательного отряда СС МЧС, сержант Геворг Григорян.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, к тушению пожара присоединился и второй боевой расчет.