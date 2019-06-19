Генпрокурор решение суда первой инстанции по делу Кочаряна считаетуклонением от правосудия

В апелляционном суде РА на судебном заседании по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других генпрокурор РА Артур Давтян подвел итоги обоснованности апелляций стороны обвинения. Как сообщает Арменпресс, генпрокурор отметил, что анализ судебного акта свидетельствует о том, что суд первой инстанции уклонился от озвучивания собственных оценок в связи с обоснованным сомнением.

“Считаем курьезным то, что судья, по сути, принявший дело к рассмотрению, имея под рукой материалы всего дела, причем в большем объеме, чем имели судьи в рамках контроля над межсудебным производством по этому уголовному делу, рассматривавшие вопрос меры пресечения, важнейшим образом констатирует позиции прежних судов только в связи с обоснованным сомнением. Очевидно, имея разницу в большем объеме материалов, проведя расследования в течение около трех дней, суд в своих решениях всего лишь фиксирует судей, обсуждавших вопрос о мере пресечения. По нашей оценке, это не что иное, как стремление избежать правосудия по данному делу”, - сказал генпрокурор.

По словам Давтяна, сторона обвинения подробно представила наличие обоснованного сомнения в содеянном.

“Аргументированно и детально представлено описание обвинения в свержении конституционного строя, отдельными этапами преступной схемы и свидетельствующими о них доказательствами”, - подчеркнул генпрокурор РА.

По мнению Артура Давтяна, суд первой инстанции представил незаконный и необоснованный судебный акт, избрав в отношении Роберта Кочаряна меру пресечения личное поручительство.

“Мы считаем, что эта мера пресечения несоразмерна, она подлежит отмене и единственной адекватной мерой пресечения, представленной нами в сложившейся ситуации, является арест, предусмотренный нашим законодательством”, - заключил Давтян.

В апелляционном уголовном суде рассматривается рассмотрение апелляционных жалобпредставителей Генпрокуратуры РА и правопреемников потерпевших 1 марта против решения судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна об изменении ареста Кочаряна и освобождении его под личное поручительство, а также о приостановлении уголовного дела и направлении его в Конституционный суд.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex,Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.