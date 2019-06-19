Временно будет перекрыта улица Папазяна административного района Арабкир
В связи с работами по обрезке и вырубке аварийных и опасных деревьев на улице Папазяна административного района Арабкир (от перекрестка улиц АрамаХачатряна и Папазяна до парка “Арабкир”) 22-го июня с 9:00 до 17:00 движение на указанном участке будет прекращено. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
“За причиненные временные неудобства мэрия Еревана приносит извинения”, - говорится в сообщении мэрии Еревана.
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