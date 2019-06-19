В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС). Об этом "Интерфаксу" и изданию "Гордон" сообщили информированные источники.

По данным собеседников "Интерфакса", следствие предварительно предполагает, что он застрелился при чистке наградного пистолета,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности", – сказал источник "Гордона".

Затем эту информацию подтвердил депутат Рады Антон Геращенко.

Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы "Информационное сопротивление", которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований".

В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российскиесанкции.