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В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи


Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Саудовскую Аравию извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, а также признать вину в убийстве журналиста в Турции в октябре прошлого года, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.

"Рекомендации… Королевству Саудовской Аравии выпустить общественное признание и извинение за убийство Хашукджи перед его о семьей, друзьями и коллегами. Необходимо, чтобы правительство Саудовской Аравии взяло на себя государственную ответственность за совершение казни. Это также предусматривает выплату семье Хашукджи финансовой компенсации от государства", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.

 

 




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