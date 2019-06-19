Резиденцию президента Грузии обставят старой мебелью

Ремонт исторической части здания администрации президента Грузии завершен - княжеский дворец Орбелиани в Тбилиси вскоре обставят старинной мебелью, чтобы воссоздать эпоху того времени, заявила пресс-спикер президента Хатия Моисцрапишвили.

"Скоро бывший дворец Орбелиани будет оснащен инвентарем, который в Грузии до этого использовали для обустройства жилых резиденций. Мы нашли такую мебель в местных семьях, часть выбрали за границей. Нужно отметить и то, что приобретение вторичной мебели для нас было более оправданным и в финансовом плане", - сказала Моисрапишвили на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как только дворец Орбелиани восстановит свой исторический облик, в нем откроется музейное пространство. С целью поощрения и поддержания сферы искусства во дворце также будут устраивать выставки.