С целью проведения плановых работ будет прекращено газоснабжение ряда общин

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 20-го июня с 09: 00 до 13: 00 будет прекращено газоснабжение домов с 14 по 26 в квартале Багаберд города Капан Сюникской области, с 11: 00 до 18: 00 в городе Алаверди Лорийской области, селах Акори, Ахпат, прилегающих общественных объектов различного назначения, с 10: 00 до 14: 00 в многоквартирныхдомах улиц Араратян, Шаумян, Пограничников Армавирской области, Норапат, Мргашат, Алашкерт, Айкаван, Армавир, Аревик, Тандзут, Айгешат, Аргаванд, Джанфида, Пшатаван, Сардарапат, Нор-Армавир, Амасия, Налбандян, Нор-Артагерс, Бамбакашат, Джрашен, Айгеван, Ленуги, Аракс, общины Ушакерт, Нор-Кесария, Шенаван, Беркашат, Геташен, Аревадашт, Вананд.

“Также сообщаем, что с целью проведения плановых работ 20-го июня с 10: 00 до 17: 00 21-го июня будет прекращена подача газа в общины Даштаван, Саят-Нова, Дзорак, Дарбник Араратской области, в Каяранамердзский квартал города Масис, ООО “Ани Лус” и ИП АГНКС “Арман Саакян”.

Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.