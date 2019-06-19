В ближайшие дни в Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

С 19 по 24 июня ночью и после полудня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-восточный с порывами до 3 - 8 м/с, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м / с. Как передает Арменпресс, температура воздуха с 23 по 24 повысится на 2 - 3 градуса.

В Ереване с 19 по 24 июня, особенно ночью и после полудня, в отдельных местах города ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.