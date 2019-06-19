В Армении в этом году статус беженца получили 36 человек

В Армении до 17 июня 2019 года убежища запросили 77 человек: из Ирана, Кубы, Сирии, Египта, Турции, Ирака, Йемена, Российской Федерации, Индии, Гвинеи, Азербайджана, Иордании, Украины и Грузии.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ, посвященной Всемирному дню беженцев, сказала начальник отдела по вопросам интеграции миграционной службы Министерства территориального управления и инфраструктур Ирине Акопян.

“По последним данным, до 17 июня этого года убежище запросили:из Ирана 29 человек, из Кубы - 19, из Сирии –10. По 3 человека из Египта, Турции и Ирака, по 1 человеку из Индии, Гвинеи, Азербайджана, Иордании, Украины и Грузии. Еще два человека обратились из Йемена и РФ” - отметила Акопян.

По ее словам, за тот же период в Армении статус беженца получили 36 человек.

“12 человек из ИРИ получили статус беженца, 7 из Сирии, 5 из Ливана, 4 из Ирака. Из Конго, Пакистана, Украины, Йемена такой статус получили по 1 человеку, а из Афганистана и Турции – 2”, - сказала начальник отдела по вопросам интеграции.

Для этих лиц осуществляются различные интеграционные мероприятия: организация курсов армянского языка, гражданской ориентации, содействие предоставлению временного жилья, разработка механизмов,необходимых для процесса интеграции.

“Во время курсов гражданской ориентации мы пытаемся представить беженцам, какая страна Армения: ее историю, культуру и т.д. В процессе интеграции мы оцениваем нужды признанных лиц и предлагаем осуществляемые нами услуги”, - сказала Акопян.

Лица, признанные беженцами в РА, имеют право на оплачиваемую работу, за исключением работы в государственных органах и органах местного самоуправления.

“Лицо, получившее статус беженца, может иметь собственность, но не имеет права собственности на землю. По национальному законодательству это право предоставляется гражданам РА и иностранцам, получившим особый статус в РА”, - подчеркнула Ирине Акопян.

Она также подчеркнула, что беженцы имеют право участвовать в выборах в органы местного самоуправления.